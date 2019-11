ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (15.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).MLP habe in Q3/2019 beim EBIT mit 6,74 (Vj.: 10,81) Mio. Euro über der Analystenerwartung von 5,30 Mio. Euro gelegen. Dies habe zum einen an der niedrigeren, als von Lennertz erwartet, Aufwands-Ertragsquote von rund 95,7% (Vj.: 93,0%; Analystenerwartung: 96,6%) aber auch an der Steigerung der Gesamterlöse auf 158,08 (Vj.: 151,92; Analystenerwartung: 154,70) Mio. Euro gelegen. Das Konzernergebnis sei auf 6,24 (Vj.: 7,63) Mio. Euro gesunken. In 9M 2019 seien die Gesamterlöse auf 487,32 (Vj.: 462,53) Mio. Euro geklettert. Jedoch hätten auch hier überproportional gestiegene Kosten einen Rückgang des Konzernergebnisses verursacht. MLP habe die Prognosen für 2019 bestätigt und erwarte einen leichten Anstieg des EBIT zum Vorjahr. In Q3/2019 habe MLP den Abschluss der Akquisition der Deutschland.Immobilien Gruppe bekannt gegeben.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die MLP-Aktie. Das Kursziel werde bei 5,00 Euro belassen. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link