Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (13.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Das Q3-Zahlenwerk sei besser als von Lennertz erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien die Segmente Banking und FERI gewesen, die sich deutlich stärker, als von Lennertz prognostiziert, entwickelt hätten und den Ergebnisrückgang im Bereich Finanzberatung überkompensiert hätten. Im Rahmen der Quartalszahlen habe MLP die Guidance für 2020 und 2022 bestätigt. MLP erwarte, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage für das traditionell umsatzstarke Q4 eine erneut deutliche Beeinträchtigung des Segments Finanzberatung, weshalb das Unternehmen trotz Übererreichung der bisherigen Ziele die Guidance für 2020 bestätige.Das Erreichen der Ziele für 2020 und 2022 halte Lennertz für realistisch. Grundsätzlich sehe er die Geschäftsentwicklung von MLP in der derzeitigen Marktlage weiterhin stabil. Dies liege vor allem an der positiven Entwicklung der Bereiche Banking und FERI und der geringer als erwarteten Ergebnisrückgänge im Bereich Finanzberatung. Lennertz lasse seine Prognosen unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die MLP-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde bei 6,20 Euro belassen. (Analyse vom 13.11.2020)Börsenplätze MLP-Aktie:XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:5,04 EUR 0,00% (13.11.2020, 12:03)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,02 EUR -0,79% (13.11.2020, 11:39)