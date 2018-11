ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (15.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Bedingt durch höher als von dem Analysten unterstellte Gesamterträge sei das EBIT mit 10,8 (Vj.: 0,1) Mio. Euro in Q3 besser als von ihm erwartet (7,6 Mio. Euro) ausgefallen. Neben der abermals erfreulichen Erlösentwicklung im Vermögensmanagement habe auch in der Altersvorsorge die Dynamik angezogen. Ferner würden die Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre (operative EBIT-Marge Q3: 7,1% (Vj.: 4,0%)) greifen. Jedoch bleibe Q4 für das Erreichen der Gesamtjahresziele entscheidend. Entsprechend sei der Ausblick für 2018 (operatives EBIT auf dem Niveau des Vorjahres: 46,7 Mio. Euro) "nur" bestätigt worden.Der Analyst halte den Kursrückgang des Titels in den vergangenen Monaten für nicht gerechtfertigt. Er spiegle weder die bisher erzielten noch die zu erwartenden Profitabilitätsfortschritte bei MLP wider. Die Altersvorsorge, die Sachversicherung sowie das Vermögensmanagement sollten sich 2019 als Wachstumstreiber erweisen und in Verbindung mit den Restrukturierungsmaßnahmen der letzten Jahre für einen weiteren Anstieg der Profitabilität sorgen. Ferner operiere MLP mittlerweile mit einer relativ breiten Erlösbasis (Abhängigkeit von der dominierenden Altersvorsorge sei sukzessive reduziert worden). Außerdem könnten wegen der komfortablen Bilanzsituation Akquisitionen als Kurstreiber dienen.Bei leicht angehobener Prognose für 2019 (EPS: 0,35 (alt: 0,34) Euro) und einem neuen Kursziel von 6,20 (alt: 5,80) Euro stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die MLP-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 15.11.2018)Börsenplätze MLP-Aktie:XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:4,8299 EUR -3,59% (15.11.2018, 11:32)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:4,81 EUR -3,51% (15.11.2018, 11:28)