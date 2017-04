WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP AG:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (13.04.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser:Christian Salis, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Die Informationsveranstaltung habe das Aufwärtspotenzial der MLP-Aktie unterstrichen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie vom Donerstag. Die Profitabilität des Wieslocher Unternemens dürfte im laufenden Jahr deutlich steigen.Christian Salis, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die MLP-Aktie mit einem Kursziel von 7,40 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.04.2017)