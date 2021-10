Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei MGM Resorts würden Kugel und Rubel in den richtigen Bahnen rollen. Nach den positiven Q2-Zahlen und einem Upgrade von Bernstein im September trete nun die Credit Suisse mit einer im Grunde irreal anmutenden Kurszielerhöhung für das Papier des US-Hotel-Casino-Betreibers auf den Plan. Und es gebe noch eine positive Nachricht, die der MGM-Aktie Auftrieb verleihe.Konkret habe Credit Suisse-Analyst Benjamin Chaiken den Tourismus-Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und dabei sein Kursziel um mehr als 100 Prozent von 33 auf 68 Dollar erhöht. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 53 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom gestrigen US-Schlusskurs."MGM hat einen Wandel vollzogen und kürzlich vier Transaktionen angekündigt, und wir glauben, dass der Markt dem Unternehmen nicht die volle Anerkennung zollt", heiße es in der Mitteilung, auf die sich CBNC beziehe. Hintergrund: Das Unternehmen habe zuletzt sein Portfolio umgeschichtet und einige seiner Immobilientöchter verkauft.Diese neue Struktur dürfte die Aktie für Investoren attraktiver machen und dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen, habe die Credit Suisse weiter angemerkt. Ebenfalls erfreulich: Die Schweizer würden nur überschaubare Risiken mit Blick auf die staatlichen Kontrollen der Casinos in Macau sehen. So betrage der Wert von MGM-China nur vier Dollar pro Aktie, so die Schweizer Analysten. Zur Einordnung: Der aktuelle Kurs liege bei rund 45 Dollar.Die MGM-Aktie könne von dieser positiven Einschätzung profieren und gewinne im frühen US-Handel rund sechs Prozent auf 47,00 Dollar.Das sehe in der Summe gut aus: Der Hotel-Casino-Betreiber habe den strategisch richtigen Weg eingeschlagen. Und das China-Geschäft sei mit einem Anteil von rund zehn Prozent nicht kriegsentscheidend - wobei aktuell noch nicht feststehe, wie sehr die staatlichen Kontrollen das Casino-Geschäft beeinflussen würden.Investierte Anleger bleiben weiterhin - im übertragenen Sinne - am Roulette-Tisch stehen und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Analyse vom 12.10.2021)