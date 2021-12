Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) unter die Lupe.Der Hotel-Casino-Betreiber habe zuletzt mit starken Q3-Zahlen aufgewartet und dabei von einer Aufhebung der Pandemie-Einschränkungen und einer Zunahme des internationalen Reiseverkehrs profitiert. Zuletzt hätten jedoch neue Corona-Sorgen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante auf die Stimmung und den Kurs gedrückt. Aktuell profitiere die MGM Resorts-Aktie indes von einer Vollzugsmeldung.Das Vorhaben sei bereits Anfang November im Rahmen der Präsentation der Q3-Zahlen kommuniziert worden - nun habe MGM mit Hard Rock eine Vereinbarung über den Verkauf des The Mirage Hotel & Casino ("The Mirage") getroffen. MGM Resorts rechne mit einem Netto-Erlös von fast 815 Mio. Dollar nach Steuern und Gebühren.Damit setze das US-Unternehmen seine angekündigte Asset-Light-Strategie, also die Monetarisierung eines Teils des Portfolios, weiter konsequent um. Bereits vor einigen Monaten seien einige Immobilien-Töchter verkauft worden. Zukünftig wolle sich MGM noch stärker auf das zukunftsträchtige Online-Wetten-Segment fokussieren.MGM Resorts gehe strategisch genau den richtigen Weg und dürfte auf lange Sicht zu den Post-Corona-Gewinnern gehören.Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die MGM Resorts-Aktie laute 50,00 Euro. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link