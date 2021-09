Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

36,545 EUR +2,07% (13.09.2021, 10:49)



NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

42,9792 USD +1,63% (13.09.2021, 17:38)



ISIN MGM Resorts-Aktie:

US5529531015



WKN MGM Resorts-Aktie:

880883



Ticker-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGG



NYSE-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGM



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (13.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) unter die Lupe.Das Unternehmen habe Anfang August mit besser als erwartet ausgefallenen Q2-Zahlen für Aufsehen gesorgt. Sowohl der Gewinn als auch die Erlöse hätten die Prognosen der Analysten geschlagen. Und der positive Newsflow halte an: Nachdem MGM Resorts jüngst seine Online-Expansionspläne vorgestellt habe, hebe aktuell ein US-Analystenhaus ordentlich den Daumen.Konkret habe Bernstein die MGM-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und ein neues Kursziel von 58,90 Dollar ausgerufen, wie CBNC berichtet habe. Nach dieser Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch rund 37 Prozent Luft nach oben.Aus Sicht von Bernstein habe man den Erfolg von MGM im Bereich Online-Wetten unterschätzt. "Wir haben die Fortschritte, die das Unternehmen mit seiner interaktiven Strategie durch BetMGM gemacht hat, nicht hinreichend gewürdigt", so CNBC und beziehe sich auf eine Bernstein-Mitteilung.Das US-Analystenhaus rechne damit, dass Sportwetten und iGaming im Jahr 2030 zusammen einen Markt von 38 Milliarden Dollar ausmachen würden. Laut Bernstein sei MGM die Nummer 3 unter den Online-Sportwetten und die Nummer 1 im iGaming in Bezug auf die täglich aktiven Nutzer.Das Papier des Glücksspiel- und Hotel-Riesen profitiere am Montag von der Heraufstufung und gewinne rund zwei Prozent auf 43,10 Dollar.Auch DER AKTIONÄR sei weiterhin optimistisch für MGM Resorts. Das Unternehmen gehe strategisch den richtigen Weg und trenne sich von kostenintensiven Bestands-Immobilien. Dazu verstärke es seine Online-Sparte. Und virtuell Zocken sei die Zukunft.Das Kursziel des AKTIONÄR für die MGM Resorts-Aktie lautet 40,00 Euro, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 13.09.2021)