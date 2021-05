NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

MGM Resorts International ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die MGM Resorts-Aktie(ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt hätten Analysten festgestellt, dass die Besucherlage in den Casinos in Las Vegas überraschend stark sei. Sie hätten ausgerechnet, dass das Aufkommen momentan unter der Woche 50 bis 60% des Normalaufkommens - verglichen mit 2019 - bilde. Im Februar seien es nur 30% gewesen. MGM Resorts sei dabei einer der Hauptprofiteure. Zum einen sei man bezüglich der Lage stark positioniert. Zum anderen habe man noch das Sportwetten-Geschäft. Die MGM Resorts-Aktie sei nicht so schlecht gelaufen, aber sie habe noch Potenzial, wenn die Leute zurück an den Spieltisch wollten. Bei der MGM Resorts-Aktie ist also langfristig noch Luft nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:Xetra-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:34,10 EUR +1,94% (03.05.2021, 17:35)