NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

41,74 USD +5,14% (24.05.2021, 22:10)



ISIN MGM Resorts-Aktie:

US5529531015



WKN MGM Resorts-Aktie:

880883



Ticker-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGG



NYSE-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGM



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (25.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Hotel-Casino-Betreibers MGM Resorts (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MGM Resorts sei einer der Werte, die von der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität profitieren würden. Das Unternehmen sei in das digitale Wettengeschäft eingestiegen, was einen Vorteil darstelle. Gestern sei die MGM Resorts-Aktie nach oben gegangen. Es sehe nach einem Ausbruch über die alten Hochs aus. Wenn es klappe, dann könnte hier wirklich Bewegung reinkommen. Der Knall könnte relativ laut werden. Man sollte die MGM Resorts-Aktie auf der Watchlist haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:34,84 EUR +1,56% (25.05.2021, 12:00)