Investierte Anleger bleiben weiterhin am Spiel-Tisch sitzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die MGM Resorts-Aktie laute 40,00 Euro. (Analyse vom 06.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MGM Resorts-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

35,85 EUR +6,35% (06.04.2021, 16:40)



NYSE-Aktienkurs MGM Resorts-Aktie:

42,515 USD +1,95% (06.04.2021, 16:31)



ISIN MGM Resorts-Aktie:

US5529531015



WKN MGM Resorts-Aktie:

880883



Ticker-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGG



NYSE-Symbol MGM Resorts-Aktie:

MGM



Kurzprofil MGM Resorts International:



MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) ist ein börsennotiertes US-Unternehmen, das Hotels und Spielcasinos betreibt. MGM Resorts hat seinen Sitz in Las Vegas. (06.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MGM Resorts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die MGM Resorts-Aktie(ISIN: US5529531015, WKN: 880883, Ticker-Symbol: MGG, NYSE-Symbol: MGM) unter die Lupe.Hotel-Casino-Betreiber wie MGM Resorts hätten in den vergangenen Monaten von der gut verlaufenden US-Impfkampagne und den daraus resultierenden Öffnungsperspektiven profitiert. Gestern habe eine positive Analystenstudie für zusätzlichen Rückenwind gesorgt. Die MGM Resorts-Aktie könne auch am Dienstag weiter zulegen.Morgan Stanley habe am Montag MGM Resorts auf "Übergewichten" heraufgestuft und sehe den Titel perspektivisch bei 45 Dollar. Die US-Analysten sähen eine "schnelle, starke Erholung" für das Spieler- und Urlaubs-Paradies Las Vegas.Auch Mark Tepper, CEO von Strategic Wealth Partners, habe am Montag in der "CNBC-Sendung" "Trading Nation" gesagt, dass sich Las Vegas auf Besucher einstelle."Flugtickets von Cleveland nach Las Vegas haben sich in den letzten Monaten vervierfacht. Meine Nachforschungen vor Ort haben zudem ergeben, dass bereits weiteres Personal in den Hotels eingestellt worden ist. Sie bereiten sich gerade auf einen Zustrom von Leuten vor", so Tepper.Hintergrund: Las Vegas mache 40 Prozent des Gesamtumsatzes von MGM aus. Für das Geschäftsjahr 2021 werde damit gerechnet, dass MGM seinen Verlust auf 1,92 Dollar von 3,94 Dollar pro Aktie im Vorjahr verringern werde.Michael Bapis, Managing Director von Vios Advisors bei Rockefeller Capital Management, habe in derselben Sendung auf einen weiteren wichtigen Teil des Angebots von Las Vegas hingewiesen: Geschäftskonferenzen."Las Vegas wird einer der ersten Orte sein, wo Konferenzen stattfinden, wenn Menschen sich treffen müssen, wahrscheinlich im dritten und vierten Quartal", habe Bapis gesagt. "Wenn es erstmal losgeht und die Nachfrage weiter steigt, werden Sie sehen, wie diese Aktien steigen."Auch DER AKTIONÄR sei für seine Empfehlung MGM Resorts positiv gestimmt. Der Hotel-Casino-Betreiber dürfte - angesichts der guten Fortschritte der US-Impfkampagne - im Sommer ein "Full House" erleben. Die Leute seien förmlich ausgehungert nach Spaß und Urlaub.