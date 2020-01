Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,29 EUR -0,34% (15.01.2020, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,30 EUR -0,89% (15.01.2020, 11:03)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (15.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe in Q1 2019/20 (31.12.) nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 2,2% auf 7,5 (Vj.: 7,4; Analystenerwartung: 7,53; Marktkonsens: 7,55) Mrd. Euro erhöht und dabei auch von positiven Währungseffekten (währungsbereinigt (wb.): +1,0% y/y) profitiert. Flächenbereinigt habe der Konzernumsatz um 1,0% y/y zugelegt. Auf dem Heimatmarkt habe METRO dabei, belastet durch eine Änderung der Tabakregulierung, einen leichten Umsatzrückgang von 0,4% y/y auf 1,3 Mrd. Euro (flächenbereinigt: -0,4% y/y) verzeichnet. Deutliche Umsatzzuwächse habe METRO hingegen erneut in Osteuropa (berichtet: +6,1% y/y auf 2,0 Mrd. Euro (flächenbereinigt: +5,0% y/y)) und Asien (berichtet: +5,2% y/y auf 0,5 Mrd. Euro (flächenbereinigt: +3,2% y/y)) verzeichnet. In Russland sei der Umsatz auf flächenbereinigter Basis (-5,3% y/y) erneut deutlich rückläufig gewesen, habe aber eine Trendverbesserung (Q4 2018/19: -6,3% y/y) gegenüber dem Vorquartal gezeigt.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (u.a. Umsatz (fortgeführtes Geschäft und ohne Portfoliomaßnahmen): sowohl währungs- als auch flächenbereinigt jeweils Anstieg von 1,5% bis 3,0% y/y) sei wie erwartet bestätigt worden. Lusebrink erachte ihn für realistisch, auch wenn METRO bei der Topline-Entwicklung nach dem Q1 einen Rückstand habe. Zudem schreite laut CEO Koch der Verkauf des SB-Warenhausgeschäfts und von METRO China planmäßig voran. Der Analyst behalte seine EPS-Erwartungen (2019/20e: 3,85 Euro; 2020/21e: 1,10 Euro) bei.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die METRO-Stammaktie. Das Kursziel werde von 15,20 Euro auf 14,50 Euro reduziert. (Analyse vom 15.01.2020Börsenplätze METRO-Aktie: