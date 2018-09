Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (14.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Das Unternehmen habe am 13.09. mitgeteilt, sich von der Lebensmittel-Einzelhandelstochter Real (Umsatz 2016/17: 7,2 Mrd. Euro; Anteil am Konzernumsatz: 24%; bereinigtes EBIT: 80 Mio. Euro; Anteil am Konzern-EBIT: 7%) trennen zu wollen. Es möchte sich nach der Trennung ausschließlich auf das Großhandelsgeschäft fokussieren. Für den Analysten komme die Ankündigung überraschend, weil sich METRO zu den Q3-Zahlen Anfang August mit Blick auf die Aufkündigung des Flächentarifvertrags für den Einzelhandel (Senkung der Lohnkosten um 20%) zuversichtlich für die weitere Entwicklung von Real gezeigt habe.Der Analyst führe den Entschluss zur Trennung von Real (Buchwert zum 30.09.2017: 645 Mio. Euro) insbesondere auf den Druck der Investoren zurück, nachdem sich das Wertpapier auf Sicht von einem Jahr (-18%) schwach entwickelt habe. Strategisch halte er diesen Schritt und die Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft jedoch für sinnvoll. Das Lebensmittelgeschäft sei sehr wettbewerbsintensiv und margenschwach (bereinigte EBIT-Marge 2016/17: 1,1%; Großhandelsgeschäft: 3,7%; Konzern: 3,0%). Ferner seien die Wachstumsperspektiven in Deutschland gering und die notwendigen Investitionen für die Modernisierung der Filialen relativ hoch. Jedoch sollte es im aktuellen Branchenumfeld schwierig werden, einen Käufer für das gesamte Real-Geschäft zu finden.Die METRO-Aktie habe positiv auf die angekündigte Trennung von Real reagiert. Der Analyst erwarte hierdurch jedoch zunächst keine nachhaltigen Kursimpulse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link