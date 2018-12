Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (14.12.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) von 15 auf 13 Euro.Die erstmals veröffentlichten Ergebniskennzahlen für das vierte Quartal 2017/18 seien enttäuschend ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Als erfreuclih werte er, dass die Dividende Für Geschäftsjahr 2017/18 (30.09) konstant bleibe. Positiv seien auch die Aussagen zum Verkaufsprozess der SB-Warnehauskette real zu sehen. Überlagert worden sei dies aber deutlich durch den schwachen Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19. Lusebrink habe seine Prognosen für METRO angepasst.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die METRO-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15 auf 13 Euro reduziert. (Analyse vom 14.12.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: