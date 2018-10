Börsenplätze METRO-Aktie:



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (30.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Das Unternehmen habe in Q4 2017/18 (30.09.) wegen negativer Währungseffekte einen Umsatzrückgang (inkl. Real) auf 9,0 (Vj.: 9,1) Mrd. Euro verzeichnet. Der Umsatz von METRO Wholesale sei um 1,7% auf 7,3 (Vj.: 7,4) Mrd. Euro gesunken (währungsbereinigt: +1,5% y/y; flächenbereinigt: +1,7% y/y). In 2017/18 (30.09.) sei der Konzernumsatz um 1,6% y/y auf 36,5 Mrd. Euro gesunken (flächenbereinigt: +0,7% y/y). Der Ergebnisausblick für 2017/18 sei bestätigt worden (EBITDA (währungsbereinigt und ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen) solle gegenüber dem Vorjahreswert (1,436 Mrd. Euro) leicht steigen).Der bestimmende Faktor für die Kursentwicklung seien jetzt aber v.a. die Ziele des neuen Großaktionärs, der EP Global Commerce GmbH (EPGC) der tschechischen Investoren Tkáč und Křetínský. Diese besitze nun 10,91% der Stimmrechte der METRO AG und zudem Optionsrechte (direkt und indirekt) von 20,59% sowie eine Verkaufsoption über 5,4% der Stimmrechte. Würde die EPGC diese Optionen ausüben, würde mit 31,5% die Schwelle von 30% für ein Pflichtangebot an die verbliebenen METRO-Aktionäre übertroffen. Die EPGC sehe sich als strategischen Investor und möchte Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen. Ferner plane EPGC, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere METRO-Stimmrechte zu erwerben.Der Analyst erwarte kurzfristig noch keine Übernahme der METRO, da die EPGC zunächst die Zusammenarbeit mit dem METRO-Management sowie dem Aufsichtsrat testen werde. Die in Aussicht gestellte Aufstockung des METRO-Anteils durch EPGC sollte dem Wertpapier weitere Impulse geben. Der Analyst senke seine EPS-Prognose für 2017/18 auf 0,97 (alt: 1,00) Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link