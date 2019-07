Mit Material von dpaAFX



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (17.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Vergangene Woche habe der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky Details zur geplanten METRO-Übernahme veröffentlicht. Die METRO-Führung lehne die Offerte zu niedrig ab. Laut Bloomberg plane das Management daher, anstehende Verkaufserlöse an die Aktionäre auszuschütten.Der Handelskonzern erwäge die Auszahlung einer Sonderdividende aus den Erlösen des geplanten Verkaufs der Supermarktkette Real sowie des China-Geschäfts, so Bloomberg.Ein METRO-Sprecher habe dies am Mittwochmittag dementiert.METRO wolle sich von dem seit langem schwächelnden Real-Geschäft ebenso trennen wie von den stark einzelhandellastigen Aktivitäten in China. Real solle an das Immobilienunternehmen Redos verkauft werden. METRO erhoffe sich dadurch einen Mittelzufluss von 500 Millionen Euro. Allerdings habe zuletzt ein Konsortium um den Immobilieninvestor X+Bricks ein höheres Gebot für Real vorgelegt. Die Partnersuche in China sowie die Verkaufsgespräche für Real seien vielversprechend verlaufen, seien aber noch nicht abgeschlossen, so der METRO-Sprecher.Ratingagenturen wie Moody's würden aktuell die Bonität des Handelskonzerns nach dem Gebot auf eine mögliche Herabstufung prüfen. Sie würden befürchten, die Verbindlichkeiten von METRO könnten nach einer Übernahme erheblich steigen. Hintergrund seien die Kreditzusagen verschiedener Banken für das Angebot. Das METRO-Management argwöhne, dass Kretinsky und sein Partner Patrik Tkac die Schulden nach einer Übernahme Metro aufbürden könnten.Ein Sprecher von EP Global Commerce (EPGC), dem Übernahmevehikel Kretinskys und Tkacs, habe erklärt, die Kapitalstruktur des Gebots sei "sehr solide" und unterstütze die Wachstumsstrategie METROs, inklusive der Verkäufe von Real und des China-Geschäfts. 2,5 Milliarden der 5,8 Milliarden Euro schweren Offerte finanziere EPGC mit eigenem Kapital. Den Angebotsunterlagen zufolge stamme die Hälfte der 2,5 Milliarden Euro jedoch aus Fremdkapital, das eine mit den Bietern zusammenhängende Holding zur Verfügung gestellt habe.Die METRO-Aktie notiert aktuell knapp ein Prozent im Minus, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)