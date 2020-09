Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,81 EUR -1,67% (15.09.2020, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

8,81 EUR -1,56% (15.09.2020, 14:20)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (15.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Die EP Global Commerce (EPGC; halte indirekt einen Anteil von 29,99% an den Stammaktien der METRO AG) habe am Sonntag (13.09.) nach Meinung des Analysten überraschend ein freiwilliges Übernahmeangebot für alle ausstehenden METRO-Aktien (8,48 Euro je Stammaktie in bar und 8,87 Euro je Vorzugsaktie in bar) vorgelegt, was dem gesetzlichen Mindestangebotspreis und für die Stammaktie einer geringen Prämie von 2% (ggü. Schlusskurs vom 11.09.: 8,32 Euro) entspreche. Es liege damit auch deutlich unterhalb des Übernahmeangebots von EPGC aus dem Jahr 2019 (Stammaktie: 16,80 Euro; Vorzugsaktie: 13,80 Euro). Angesichts dessen hätten der Vorstand und der Aufsichtsrat von METRO sowie die Meridian-Stiftung (halte 23,1% der Stammaktien) nach Erachten des Analysten wie erwartet das Übernahmeangebot als zu niedrig abgelehnt. Lusebrink teile diese Einschätzung. EPGC selbst rechne auch nicht damit, nach dem Ablauf des Übernahmeangebots mehr als 50% der Stimmrechte zu erreichen, wolle aber mithilfe der freiwilligen Offerte seine Beteiligung auf über 30% ausbauen und so seine Flexibilität erhöhen. Dies weise nach Erachten des Analysten darauf hin, dass EPGC nach Ablauf der Übernahmeofferte METRO-Stammaktien am Markt zukaufen wolle.Auslöser der Übernahmeofferte dürfte nach Meinung des Analysten auch die Entscheidung von METRO-CEO Koch sein, zum 31.12.2020 das Unternehmen zu verlassen. Zudem stehe das Geschäftsmodell von METRO mit seiner Fokussierung auf das Horeca-Geschäft durch Covid-19 derzeit deutlich unter Stress. Die zu erwartenden Aktienkäufe von EPGC über den Markt sollten aber nach Erachten des Analysten den Kurs der METRO-Stammaktie stützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: