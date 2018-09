Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "METRO AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze METRO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,49 EUR +0,15% (17.09.2018, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,50 EUR -0,44% (17.09.2018, 12:14)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (17.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) zu kaufen.Der stationäre Handel müsse sich aufgrund des harten Wettbewerbs mit Discountern bzw. Onlinehändlern attraktiver aufstellen. Neben dem Aufbau von Multichannel-Konzepten würden sich die Unternehmen zuletzt verstärkt über Portfoliobereinigungen fokussieren. Am 13. September habe METRO die Fokussierung auf den Großhandel angekündigt. Im Zuge dessen solle die Supermarktkette Real veräußert werden.Auchan Retail, die Casino Group, METRO und die Schiever Group hätten Ende Juni eine strategische Allianz ("Horizon") angekündigt, Tesco und Carrefour hätten sich im Juli auf eine Zusammenarbeit im Einkauf von Produkten für Eigenmarken geeinigt. Seit Oktober würden die MediaMarktSaturn Retail Group (CECONOMY) und der französische Elektronikhändler Fnac Darty ihre SourcingAktivitäten bündeln. Die Zunahme an Einkaufsallianzen verdeutliche den harten Wettbewerb im Einzelhandel. Umbauprogramme und Preiskämpfe würden an den Margen zehren. Über eine gemeinsame Beschaffung sollten bessere Konditionen und damit Entlastungen auf der Kostenseite erzielt werden.Ende August habe METRO-Großaktionär Haniel mit dem Verkauf von 7,3% der Anteile an EP Global Commerce GmbH (EPGC) den Ausstieg eingeleitet. EPGC könne im Rahmen einer Call-Option die restlichen 15,2% der von Haniel gehaltenen Aktien erwerben. Auch CECONOMY sei hinsichtlich einer Veräußerung ihrer METRO-Beteiligung in Gesprächen mit EPGC. CECONOMY habe in Q2 eine erneute Wertminderung auf die 10%ige Beteiligung in Höhe von EUR 138 Mio. vornehmen müssen, nachdem bereits in Q1 EUR 131 Mio. hätten abgeschrieben werden müssen.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die METRO-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 14,50. (Analyse vom 14.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link