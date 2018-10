Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (25.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe nach Erachten des Analysten mit dem Trading Update zum vierten Quartal eine gemischte Umsatzentwicklung veröffentlicht. Im Segment Wholesale sei der Umsatz insgesamt um 1,7% gestiegen. Dabei seien in Deutschland (-0,4%), Westeuropa (-0,7%) und Russland (-6,8%), wie bereits im dritten Quartal, Umsatzrückgänge ausgewiesen worden. Diese seien aber durch Umsatzsteigerungen in Osteuropa (+6,5%) und Asien (+7,3%) mehr als ausgeglichen worden. Auch bei Real sei der Umsatz im vierten Quartal zurückgegangen (-4,1%, Q3: -6,6%). Hier hätten sich die warme Witterung und die Einführung einer neuen Lagernetzwerkstruktur bemerkbar gemacht.Alles in allem sei das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche im Konzern mit 0,6% im vierten Quartal überschaubar geblieben, habe aber über dem Rückgang von -0,5% des dritten Quartals gelegen. Im Gesamtjahr habe das Unternehmen ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,7% erreicht. Aufgrund von Wechselkurseffekten sei der Umsatz letztendlich um 1,6% auf 36,5 Mrd. EUR gefallen. Damit habe das Unternehmen das selbst gesetzte Umsatzziel nach eigenen Angaben erreicht und im Rahmen der Konsenserwartungen gelegen. Der gesamte Bericht für das Geschäftsjahr 2017/18 werde am 13 Dezember 2018 veröffentlicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: