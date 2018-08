Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (01.08.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) unter die Lupe.Wenn Aktiencharts sprechen könnten, würde der Chart der Aktie von METRO vermutlich eine weitere Gewinnwarnung ausrufen. Bei dem Papier sei es jüngst nochmals abwärts gegangen. Die Aktie sei bis auf 10 Euro abgestürzt, um sich aktuell bei Kursen um 10,50 Euro zu stabilisieren. In Kürze werde METRO-Chef Olaf Koch Zahlen für das 3. Quartal 2017/2018 präsentieren. Die Experten von "Vorstandswoche.de" erwarten ein verhaltenes Quartal. Die bisherigen Probleme im russischen Markt dürften sich nicht reduziert haben. Mit einer weiteren, heftigen Gewinnwarnung würden die Experten allerdings nicht rechnen. Dies hätte Koch längst kommuniziert. Die Experten würden nicht ausschließen, dass Koch wegen Russland, Osteuropa und des Themas Real nochmals leichte Adjustierungen beim EBITDA vornehme. Bisher habe Koch die Prognose auf ein leichtes Plus beim EBITDA angepasst.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Bei Kursen um 10 Euro ist die METRO-Aktie zu günstig. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: