Börsenplätze METRO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,365 EUR -0,48% (13.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,415 EUR -0,70% (13.01.2020, 18:48)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (13.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) zu kaufen.Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) seien die deutschen Einzelhandelsumsätze im November 2019 stärker als erwartet gestiegen. Das Plus gegenüber Oktober 2019 habe sowohl real (preisbereinigt), als auch nominal (nicht preisbereinigt) bei 2,1% gelegen. Gegenüber November 2018 habe Destatis einen Anstieg real um 2,8% und nominal um 3,1% angegeben. Der Umsatz mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren habe im November real um 3,0% und nominal um 4,4% gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Dabei hätten Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte einen Zuwachs um 3,3% (real) bzw. um 4,6% (nominal) verzeichnet, der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln sei langsamer (real: +0,5%, nominal: +2,6%) gewachsen. Mit Nicht-Lebensmitteln habe der Einzelhandel die Umsätze im Vergleich zum November 2018 real um 2,7% und nominal um 2,6% gesteigert.Das größte Umsatzplus habe der Sonstige Einzelhandel (real: +6,5%, nominal: +5,2%) erzielt. Basierend auf den Umsätzen von Januar bis November sei für das Gesamtjahr 2019 ein Wachstum von 2,9% (preisbereinigt) und 3,4% (nominal) geschätzt worden. Im Euroraum (ER19) sei das Absatzvolumen (kalenderbereinigt) im November 2019 laut Schätzungen des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) um 2,2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In der EU28 habe das Volumen im entsprechenden Zeitraum um 1,9% zugenommen. Besonders bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren habe der Absatz in der zweiten Jahreshälfte zulegen können.Der Wettbewerbs- und Anpassungsdruck im Einzelhandelssektor bleibe hoch. Die Entwicklung einzelner Unternehmen habe Chancen und Hürden (u.a. Margendruck) von Umbau- und Digitalisierungsmaßnahmen aufgezeigt. Die Sektoreinstufung von Zienkowicz verbleibe weiterhin bei "neutral", wobei der Fokus auf originäre Internethändler sowie Unternehmen gelegt werden sollte, die in der Verknüpfung des stationären Geschäfts mit dem Onlinehandel vorangekommen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "METRO AG": Keine vorhanden.