Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (24.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Übernahmeofferte habe die METRO-Aktien am Montag auf den höchsten Stand seit Februar 2018 getrieben. Die im MDAX notierte Stammaktie des Handelskonzerns sei um fünf Prozent bis auf 16,35 Euro nach oben geschnellt. Damit notiere der Kurs bereits über dem Übernahmeangebot. Würden sich die Anleger verspekulieren?Borja Olcese, Analyst bei J.P. Morgan, empfehle den METRO-Aktionären, das Übernahmeangebot des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky anzunehmen. Es falle ihm schwer, angesichts sich verschlechternder Fundamentaldaten den derzeitigen Bewertungsaufschlag für die Aktie an der Börse nachzuvollziehen, so der Experte. Die Offerte beinhalte eine gut zehnprozentige Prämie auf die Branchenbewertung. Olcese sehe den fairen Wert von METRO bei 11,50 Euro. Seine Einschätzung: "Untergewichten".Jefferies-Analyst James Grzinic fordere die METRO-Führung auf, für mehr Klarheit zu sorgen, nachdem sie die Offerte als zu niedrig abgelehnt habe. Außerdem müsse sie für mehr Klarheit hinsichtlich langfristiger Werttreiber sorgen. Die übrigen METRO-Anteilseigner könnten auf eine Verbesserung der Offerte hoffen. Grzinic sehe das Kursziel bei 13,50 Euro. Sein Rating lautet auf "halten".Volker Bosse, Analyst bei der Baader Bank, erwarte nicht, dass die METRO für die zum Verkauf stehende Supermarkttochter Real einen profitablen Preis erzielen werde. Er empfehle wie Borja Olcese den übrigen Anteilseignern, die Offerte anzunehmen. Sein Kursziel: 15 Euro.Die Konzernführung habe von einer erheblichen Unterbewertung gesprochen und den Aktionären geraten, zunächst von einem Verkauf ihrer Anteilsscheine abzusehen."Der Aktionär" meine: Derzeit sei es fraglich, ob Kretinsky das Angebot merklich aufstocken werde, zumal METRO angesichts des harten Wettbewerbs wirklich kein Schnäppchen sei.Nach Chance/Risiko-Gesichtspunkten empfiehlt es sich, das Angebot anzunehmen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)