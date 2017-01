Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

31,388 EUR +0,64% (10.01.2017, 14:27)



ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie:

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (10.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktie: Extrem bärische Formation - ChartanalyseEuropas drittgrößter Handelskonzern METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) enttäuscht ausgerechnet beim wichtigen Weihnachtsgeschäft und weist im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang aus - Investoren sind verunsichert und werfen die Aktien im hohem Bogen aus ihren Depots raus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch tendiere die Aktie des Konzerns von ihren Jahreshochs aus 2013 bei 38,10 Euro derzeit weit entfernt und sei zu Beginn dieses Jahres von den Dezemberhochs aus 2015 eindeutig zur Unterseite abgeprallt. Übergeordnet würden die Kursnotierungen bereits seit Jahren auf der Stelle treten, auch wenn vergangenes Jahr ein kleines Kursplus habe verbucht werden können. Mit den am Dienstag vorgelegten Zahlen sei die Aktie aber noch ein gutes Stück weit abgerutscht und halte sich aktuell um 30,00 Euro auf - zwar sei hierdurch eine im Dezember gerissene Kurslücke geschlossen, aber zum heutigen Handelstag eine neue gerissen worden. Es könnte sich hieraus nun ein sog. Island-Gap bilden, welches für den weiteren Kursverlauf der METRO-Aktie reines Gift sei - denn die Formation sei extrem bärisch zu bewerten.Noch könne das Wertpapier die runde Marke von 30,00 Euro verteidigen, ein Kursrutsch unter den EMA 50 bei aktuell 29,80 Euro würde aber eine erneute Verkaufswelle etablieren und Abgaben auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau von grob 28,10 Euro hervorrufen.Börsenplätze METRO-Aktie:Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:31,505 EUR +0,82% (10.01.2017, 14:10)