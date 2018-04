Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (23.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Der Konzern habe am 20. April Eckdaten für Q2 2017/18 bekannt gegeben. Demnach habe er einen leichten Umsatzrückgang von 0,8% auf 8,45 (Vj.: 8,52) Mrd. Euro verzeichnet. Das flächenbereinigte Wachstum (Ifl.) habe 1,3% y/y betragen. Das EBITDA (ohne Immobilienerlöse) sei um 13,6% auf 152 (Vj.: 170) Mio. Euro gefallen und habe damit die Analysten-Erwartung (180 Mio. Euro) deutlich verfehlt. Das schwache Marktumfeld in Russland habe die Entwicklung gedrückt. Ferner hätten hier aber noch höher als erwartete Aufwendungen für die Neuausrichtung belastet.Diese Faktoren würden in Verbindung mit zusätzlichen Aufwendungen durch die neue Tarifstruktur bei Real im zweiten Halbjahr die Entwicklung des Konzerns weiter belasten, weshalb METRO den Ausblick für 2017/18 (30.09.) jetzt größtenteils gesenkt habe (Umsatzwachstum (währungsbereinigt): mind. +0,5% y/y (bisher: mind. auf dem Niveau des Vorjahres (+1,1% y/y)); EBITDA (ohne Immobilienerlöse): leichter Anstieg (bisher: +10% y/y) ggü. 2016/17 (1,44 Mrd. Euro)).Die Analystin habe ihre Prognosen für 2017/18e (u.a. EBITDA (ohne Immobilienerlöse): 1,45 (alt: 1,57) Mrd. Euro; EPS: 1,09 (alt: 1,16) Euro) und 2018/19e (u.a. EBITDA (ohne Immobilienerlöse): 1,48 (alt: 1,69) Mrd. Euro; EPS: 1,14 (alt: 1,27) Euro) mehrheitlich reduziert. Das Wertpapier habe mit einem deutlichen Kursrückgang auf die Bekanntgabe (20.04.: -11%) reagiert, der sich auch heute im frühen Handel fortgesetzt habe (23.04.; 09:30 Uhr: -4%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link