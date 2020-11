Börsenplätze MERKUR PRIVATBANK-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs MERKUR PRIVATBANK-Aktie:

9,60 EUR -0,52% (09.11.2020, 11:15)



Xetra-Aktienkurs MERKUR PRIVATBANK-Aktie:

9,75 EUR +1,56% (06.11.2020, 17:36)



ISIN MERKUR PRIVATBANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR PRIVATBANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR PRIVATBANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR PRIVATBANK KGaA:



Die MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von ca. 2,5 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.



Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. (09.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MERKUR PRIVATBANK-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die MERKUR PRIVATBANK-Aktie (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) zu kaufen.Bis Oktober 2019 habe der Fokus der MERKUR PRIVATBANK vor allem auf der Finanzierung mittelständischer Kunden gelegen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Bauträgerzwischenfinanzierung und der Leasingfinanzierung. Im Oktober des vergangenen Geschäftsjahres habe das Kreditinstitut die Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG bekannt gegeben, wodurch eine deutliche Ausweitung des Produktangebotes erfolgt sei. Die Aktivitäten der Bank Schilling seien dabei besonders stark auf den Bereich der Privatkunden-Vermögensberatung ausgerichtet. Mit der Übernahme würden aber auch der Rentenhandel und das Geschäft mit institutionellen Anlegern ausgeweitet, womit sich insgesamt das Risikoprofil des Kreditinstituts verbessern dürfte. Seit der Übernahme sei die Firmierung auf MERKUR PRIVATBANK gewechselt worden.Mit der Übernahme der Bank Schilling sei die Bilanzsumme zum 31.12.2019 sprunghaft auf 2,31 Mrd. EUR (31.12.18: 1,35 Mrd. EUR) angestiegen und damit avanciere die MERKUR PRIVATBANK zu einer der größten Inhabergeführten Banken Deutschlands. Der Anstieg der Bilanzsumme sei insbesondere durch einen Anstieg der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, die vornehmlich dem Privatkundenbereich zugeordnet werden könnten, getragen worden. Mit einem Kreditvolumen von 1,92 Mrd. EUR und Kundeneinlagen in Höhe von 1,91 Mrd. EUR liege nun ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis vor. Das haftende Eigenkapital habe zugleich von 114,56 Mio. EUR (31.12.18) auf 199,62 Mio. EUR (31.12.19) ebenfalls deutlich zugelegt.Nachdem bereits im Gesamtjahr 2019 eine insgesamt sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung erzielt worden sei, habe sich die positive Entwicklung in den ersten neun Monaten 2020 fortgesetzt. In 2019 sei dabei eine deutliche Steigerung des Zins- und Provisionsergebnisses auf 48,20 Mio. EUR (VJ: 36,04 Mio. EUR) erreicht worden. Aufgrund der in 2019 angefallenen Transaktionskosten sei das Vorsteuerergebnis in Höhe von 5,03 Mio. EUR (VJ: 9,01 Mio. EUR) von einer erhöhten Kostenquote geprägt gewesen. Unterm Strich habe die MERKUR PRIVATBANK mit 23,55 Mio. EUR (VJ: 3,65 Mio. EUR) einen neuen absoluten Rekordwert erreicht, insbesondere aufgrund der außerordentlichen Ergebnisbestandteile der erworbenen Bank Schilling.Von dieser Basis ausgehend dürften auf Gesamtjahresebene 2020 bei allen wesentlichen Kennzahlen neue Rekordwerte erreicht werden. Da der anorganische Effekt in 2021 fehle, würden die Analysten für das kommende Geschäftsjahr mit einer deutlich niedrigeren Wachstumsdynamik rechnen. Die Analysten hätten die MERKUR PRIVATBANK unter Zuhilfenahme eines so genannten Residual-Einkommens-Modells bewertet und einen fairen Wert von 13,90 EUR je Aktie ermittelt.Aktuell liegt damit ein hohes Kurspotenzial vor und daher stufen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, die MERKUR PRIVATBANK-Aktie mit "kaufen" ein. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link