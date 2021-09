Paris (www.aktiencheck.de) - Die Neuausrichtung des wichtigsten deutschen Aktienindex DAX betrifft auch den kleinen Bruder MDAX : Von 60 auf 50 Werte wird der Index im Laufe des Septembers schrumpfen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch was bedeute das für den MDAX? Mit dem Abgang der zehn größten Unternehmen in den DAX verliere der MDAX in erster Linie einige prominente Namen. Zalando und HelloFresh hätten dem MDAX ein frisches Image gegeben. Diese beiden Unternehmen würden jetzt in den DAX aufsteigen. Doch die Neuordnung der Indexlandschaft müsse langfristig keinen Nachteil für den MDAX bedeuten. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass vor allem die mittelgroßen Unternehmen großes Potenzial böten. Der MDAX stehe traditionell für den deutschen Mittelstand, also industrienahe Unternehmen, die in ihrer Nische sehr erfolgreich und oftmals auch Weltmarktführer seien. Häufig seien bei diesen Titeln auch die Eigentumsverhältnisse noch von Gründerfamilien geprägt, was ein langfristig nachhaltiges Management begünstigen könne.Für den MDAX spreche auch, dass der Index bislang sämtliche Umbauten gemeistert habe. Auch die Konkurrenz des TecDAX , die seit einigen Jahren bestehe, habe dem MDAX nicht geschadet. Im Gegenteil: Der Index habe sich in den vergangenen Jahren durchweg besser entwickelt als die erste Börsenliga. Blicke man auf den Kursverlauf in diesem Jahr, so entwickle sich der MDAX wie am Schnürchen. Zwar könne es um den 20. September, den Termin der eigentlichen Indexumstellung, zu volatilen Marktbewegungen kommen, doch sollten sich Anleger davon nicht irritieren lassen - der MDAX bleibe langfristig eine gute Wahl. (10.09.2021/ac/a/m)