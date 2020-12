ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (17.12.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MDAX Tops 2020: Sartorius mit Plus von 83,8% seit Jahresbeginn - AktiennewsDie Aktie von Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) zählt seit Jahren zu den Anlegerlieblingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch 2020 sei es wieder kräftig aufwärts gegangen. Die Krise habe dem Laborausrüster wenig anhaben können. Im Gegenteil: Sie sorge sogar für einen Extra-Schub. Denn Sartorius-Produkte würden sowohl bei der Herstellung von Impfstoffen als auch von antiviralen Medikamenten eingesetzt. Aber auch die jüngsten Zukäufe würden sich positiv bemerkbar machen. Der Konzern habe daher kürzlich zum dritten Mal die Jahresprognose angehoben. Auch für 2021 gebe sich der Sartorius zuversichtlich: "Wir erwarten keinen Abschwung", so CEO Joachim Kreuzburg. Gleichzeitig habe er jedoch Investoren gewarnt, den zuletzt starken Orderzuwachs in die Zukunft fortzuschreiben. Auch deswegen sei der stark gelaufenen Aktie zuletzt wohl etwas die Puste ausgegangen - auf Seitwärtsinvestments setzen! (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:344,80 EUR -1,65% (17.12.2020, 12:41)Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:344,80 EUR -2,10% (17.12.2020, 12:43)