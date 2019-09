Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Technisch motivierte Anleger sollten derzeit den Chartverlauf des MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) sehr genau verfolgen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar bewege sich die "zweite Reihe" in Deutschland seit dem Frühjahr unter dem Strich seitwärts, doch die inzwischen wieder steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 25.022 Punkten) habe das Aktienbarometer zuletzt für einen erneuten Aufwärtsimpuls genutzt. Damit stehe aktuell das obere Ende der Tradingrange der letzten Monate zwischen 24.100 Punkten und 26.400 Punkten zur Disposition. Gelinge die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters, eröffne sich - abgeleitet aus der Höhe der Schiebezone - ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 2.300 Punkten. Letztlich würde dieses Kurspotential also ausreichen, um die Hochs der Jahre 2017 und 2018 bei gut 27.000 Punkten zu überspringen und damit ein neues Allzeithoch zu realisieren. Mit anderen Worten: Die Auflösung der o. g. Tradingrange würde den Startschuss für eine erneute (Aufwärts-)trendbestätigung liefern, in deren Folge Investoren mit neuen Rekordhochs rechnen könnten. Um die Ausbruchschance zu erhalten, sollte der MDAX in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Glättungslinie zurückfallen. (18.09.2019/ac/a/m)



