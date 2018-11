Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

80,00 EUR +0,38% (22.11.2018 ,11:57)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

79,40 EUR -1,12% (22.11.2018, 10:31)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (22.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Bei MBB würden die Anleger auf die liebgewonnene M&A-Aktionen warten, doch das MBB-Management lasse sich nicht aus der Ruhe bringen.Unterdessen sei der Geschäftsgang der Beteilungen auf weiten Strecken wie erwartet gewesen. AAG, DLX, und DTS, seien in Q3/18 dynamischer gewachsen, auch wenn man das schwache Q3/17 bereinige, würden die Aktienexperten zusammenfassen. Die Guidance 2018 sei durchaus realistisch, wenn das Q4/18 mit ähnlicher Performance wie Q3/18 abschließen könnte; wofür einige Fakten sprechen würden.Die EQUI.TS-Detail-Analyse: Im 9M/18 habe im Segment Technische Applikationen ("TA") - mit Aumann und Delignit - ein Erlösplus von 42,5% und eine höhere Profitabilität erzielt werden können, während im Segment Industrieproduktion ("IP") gestiegene Rohstoffpreise die Profitabilität zur Jahresmitte belastet hätten. DTS habe ihre Wachstumsdynamik auf 17% gesteigert, bei konstantem EBIT-Beitrag. Die Personalrekrutierung werde immer herausfordernder, so die Aktienexperten; auf der Rohstoffkostenseite gäbe es noch "Hausaufgaben". Warten wäre hier bestimmt die falsche Option.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link