Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

133,20 EUR -1,33% (19.04.2021, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

133,00 EUR -1,63% (19.04.2021, 12:52)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (19.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Die 20er Guidance und die EQUI.TS- Planung sei übertroffen worden, denn das H2/20 sei schließlich deutlich dynamischer verlaufen. Die vorgeschlagene Ausschüttung (EUR 15,7 Mio.) bestehe aus der angehobenen Standard- und einer einmaligen Sonder-Dividende (EUR 0,88 + EUR 1,76/Aktie), rechnen die Analysten in ihrer jüngsten Studie vor. MBB SE seien aus dem IPO der FRIEDRICH VORWERK Group SE (VH2.DE) ca. EUR 216 Mio. zugeflossen, die zur Netto-Liquidität von EUR 185 Mio. (MBB Holding) hinzukämen. Chancen für weitere Unternehmenskäufe ("Mittelstands"-Assets zu vernünftigen Preisen) dürfte in der Berliner Zentrale von MBB SE aktiv genutzt werden. Die erfolgreiche Barkapitalaufstockung bei der Tiefbautochter habe dort ca. brutto EUR 90 Mio. frische Mittel eingespielt. Mit dem VH2-CEO Torben Kleinfeld (18%) zusammen halte man nun 54% der 20 Mio. VH2-Aktien.Die 2021er-Guidance sehe ein Umsatzwachstum in der MBB SE Gruppe von über 4,5% auf ca. EUR 720 Mio. vor.Die adj. EBITDA-Marge solle zum Vj. um ca. 200 BP steigen und sich im Korridor von ca. 10 bis 12% (= EUR 72 bis EUR 86 Mio.) bewegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link