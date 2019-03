Sei das rechtswidrig? Nein. Alles korrekt. Sei das geschäftsschädigend? Nun, auch nicht wirklich. Im Gegenteil, die Anzahl der ausstehenden Aktien werde auf diese Weise um 9,8% reduziert, der Gewinn je Aktie dürfte sich in den kommenden Quartalen erhöhen. Doch sei das moralisch einwandfrei? Nun, dazu gebe es sicherlich unterschiedliche Auffassungen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 12 vom 22.03.2019)



Berlin (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Eigentümlich sei nur, dass Geschäftsleitung und Großaktionär bei der Berliner MBB AG die gleiche Person sei: Dr. Christof Nesemeier, Gründer und CEO sowie Mitglied des Aufsichtsrats halte auch 64,8% am Unternehmen. Zunächst seio das mal kein ungewöhnlicher Vorgang, immerhin sitze das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 550 Mio. Euro auf über 360 Mio. Euro Cash, da könne man schon mal einen Teil davon ausschütten.Der Rückkauf von Aktien sei dafür auch ein geeignetes Mittel, wenn man den Aktionären, also hier insbesondere Dr. Nesemeier, die Versteuerung der Dividende ersparen möchte. Stutzig mache Heibel nur das Rückkaufangebot: Das Unternehmen werde bis zu 9,8% der ausstehenden Aktien (ca. 560 Mio. Euro) zu einem Kurs von 84 Euro je Aktie kaufen, habe es in der Meldung am 09.03 geheißen. Da habe die Aktie aber gerade bei 73,50 Euro gestanden. Die Aktie sei unter Druck geraten, weil die größte Beteiligung des Unternehmens, Spezialmaschinenhersteller und Autozulieferer Aumann, in den vergangenen sechs Monaten um 50% eingebrochen sei.Schlimmer noch, in den vergangenen 18 Monaten betrage der Wertverlust der Beteiligung 66%. MBB sei auf dem Weg gewesen, einen Großteil der Kursbewegung von Aumann nachzuvollziehen: -25% in den vergangenen sechs Monaten, -40% in den vergangenen 18 Monaten. Wenn sich Aumann im Gezänk der Autoindustrie zwischen Elektro- und konventionellem Antrieb zerreiben sollte, würde sich die Geschichte zu einem Desaster für MBB ausweiten. Da müssten die anderen Beteiligungen schon sehr gut laufen, um das auszugleichen.Der Börsenkurs mache die Meldungen, nicht umgekehrt. Wenn also der Börsenkurs von MBB stabil bleibe, dann komme (vielleicht) kein Analyst auf den Gedanken, den Misserfolg Aumanns auf MBB zu übertragen, oder? Ein Geschmäckle habe jedoch der Umstand, dass erst letztes Jahr die altgedienten Vorstände für Finanzen und Investment (CFO Breitkopf & CIO Karalus) das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse n hätten. Dr. Nesemeier habe einen Großteil der Aufgaben selbst übernommen.Nachdem die Aktie dann einige Tage auf dem höheren Niveau notiert habe, habe MBB am Donnerstag eine Meldung nachgeschoben: Man erhöhe das Rückkaufangebot je Aktie auf 96 Euro. 96 Euro für eine Aktie, die vor vierzehn Tagen noch bei 73,50 Euro gestanden habe und auf dem Weg gen Süden gewesen sei. Cui bono - Wer habe einen Vorteil davon?Die Aktionäre. Je mehr Aktien sie hätten, desto größer ihr Vorteil. Und wer am meisten MBB-Aktien habe? Das sei ja Dr. Nesemeier gewesen, der als Vorstand und Aufsichtsrat diese Geschichte ins Rollen gebracht habe.