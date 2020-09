Das Interesse an der MBB-Aktie dürfte in den kommenden Monaten steigen - und der Kurs auch. Rechnet man den möglichen Wert aller Beteiligungen unter Berücksichtigung der üblichen Multiplen zusammen, könnte die Aktie auf Sicht von 12 bis 18 Monaten in dreistellige Kursregionen vorstoßen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

86,40 EUR +4,10% (30.09.2020, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

84,80 EUR +2,42% (30.09.2020, 09:51)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (30.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.MBB-Vorstand Christof Nesemeier habe ein Gespür für lukrative Beteiligungen. Das würden (nicht nur) die letzten Zukäufe der Industrieholding zeigen. Es gebe einige Gründe, warum die unterbewertete Aktie in den kommenden Monaten Kurs auf die 100-Euro-Marke nehmen sollte.Mit der vor gut einem Jahr erworbenen Friedrich Vorwerk (MBB-Anteil: 60 Prozent) sei MBB der Einstieg in den Pipeline- und Anlagenbau für Gas- und Stromnetze gelungen. Durch die anschließende Add-on-Akquisition der margenstarken Bohlen & Doyen durch Vorwerk sei das boomende Segment "Energie-Infrastruktur" weiter gestärkt worden. Ein Megatrend. Nach dem geplanten Atom- und Kohleausstieg entstünden in Deutschland in den nächsten Jahren im Zuge der Energiewende viele neue unterirdische Stromtrassen und Gasspeicher. Beide Neulinge würden zu den marktführenden Spezialisten für die dafür notwendige Konzeption und Konstruktion zählen.Nesemeier spreche von enormen Investitionen - Stichwort SüdLink und Nord Stream 2, die auf eine nur begrenzte Kapazität treffen würden: "Unser Timing hat gepasst. Wir sind hier auf zwei echte Schätze gestoßen, wenn auch etwas glücklich", so der Nesemeier im Gespräch mit dem "Aktionär". Vorwerk dürfte 2020 mit rund 270 Millionen Euro Umsatz (Vorjahr: 96,6 Millionen Euro) und über 37 Millionen Euro EBITDA (Vorjahr: 28 Millionen Euro) deutlich mehr erreichen als zu Jahresbeginn gedacht.Die Auftragsbücher seien dank der komplementären Technologie gut gefüllt. Perspektivisch rücke hier bereits das Thema Dekarbonisierung der Industrie durch den Einsatz von Wasserstoff samt den dafür notwendigen Netzen in den Fokus.Die 40-prozentige Tochter Aumann und die ebenfalls börsennotierte Delignit (76 Prozent) bekämen als Zulieferer für die Autoindustrie die Auswirkungen der Coronakrise kräftig zu spüren. Die Erwartungen an den Umsatz- und Ergebnisbeitrag seien signifikant gesunken. Mittlerweile seien aber auch deutliche Stabilisierungstendenzen zu erkennen. Aumann sei zudem mit ausreichend Liquidität ausgestattet. Zudem dürfte sich hier mittelfristig eine Nachfragebelebung einstellen. Das gelte im Großen und Ganzen auch für die übrigen Beteiligungen, bei denen sich Nesemeier in Summe auch recht entspannt zeige.Da DTS und Vorwerk praktisch nicht von Corona betroffen seien, seien die Jahresprognosen trotz der Pandemie bestätigt worden. MBB rechne mit einem Umsatz von mehr als 660 Millionen Euro (Vorjahr: 592 Millionen Euro). Mittlerweile dürfte das Duo mehr als die Hälfte dazu beisteuern. Bei einer bereinigten Marge von acht bis zehn Prozent könnte das EBITDA am Ende sogar nur leicht unter dem Vorjahreswert von 68 Millionen Euro herauskommen.Mit einer gut gefüllten Firmenkasse (181 Millionen Euro/30 Euro je Aktie) könnten auf Sicht weitere Schätze ins Portfolio wandern, um so der für 2025 geplanten Umsatzmilliarde näher zu kommen. Auf der anderen Seite sei auch ein Börsengang von DTS und Vorwerk eine Option. Dazu müssten die Firmen aber noch die richtige kritische Größe erreichen. Würden beide weiter nach Plan wachsen, könnte das bereits in gut einem Jahr der Fall sein. "Dass wir ein IPO erfolgreich durchführen können, haben wir bereits bewiesen", so Nesemeier. Das Interesse am Kapitalmarkt sei schon jetzt sehr groß.