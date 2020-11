Börsenplätze MBB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

101,50 EUR +3,57% (23.11.2020, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

101,00 EUR +3,27 (23.11.2020, 12:29)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (23.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Der Depotwert der Experten habe jüngst erfreuliche Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) vermeldet und zudem die Prognose (Umsatz: 660 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge: 8 bis 10%) bestätigt. Das sei aber nicht alles: Gute Nachrichten aus dem Segment Service & Infrastructure würden die Hoffnung auf weitere Kursgewinne schüren.Rückgänge in den Segmenten Technological Applications (-33,1%) und Consumer Goods (-14,0%) seien durch die starke Entwicklung bei Service & Infrastructure deutlich überkompensiert worden, so dass der Umsatz insgesamt um 25,2% auf 510,6 Mio. Euro zugelegt habe. Dabei habe Service & Infrastructure vom wachsenden Interesse an Lösungen für den Transport und für die Aufbereitung von Wasserstoff profitiert. Hinzugekommen seien steigende Umsätze aus der Gas- und Strominfrastruktur. Für die Tochter Friedrich Vorwerk-Gruppe prüfe MBB zudem weitere Wachstumsoptionen, die nach Aussagen des Managements durchaus in einem Börsengang münden könnten.Die Restrukturierung der Tochter Aumann belaste das Ergebnis in 2020, aber für das nächste Jahr sei Besserung in Sicht. Trotz der bereits starken Performance biete die MBB-Aktie weiteres Potenzial, wenn der erwartete Ergebnisanstieg eintrete.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link