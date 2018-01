Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

95,00 EUR -0,42% (10.01.2018, 10:28)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (10.01.2018/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von Analysten Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue von der Privatbank Berenberg:Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) mit einer Kaufempfehlung auf.Die MBB SE ist eine mittelständische deutsche Holding, die qualitativ hochwertige, aber unspektakuläre mittelständische Unternehmen mit technischem Know-how kauft. Anschließend werden diese Unternehmen neu positioniert, um von globalen Trends zu profitieren.Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die MBB-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 10.01.2018)Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:94,50 EUR -0,53% (10.01.2018, 11:20)