Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

95,70 EUR +3,68% (06.03.2018, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs MBB-Aktie:

96,00 EUR +3,56% (06.03.2018, 10:46)



ISIN MBB-Aktie:

DE000A0ETBQ4



WKN MBB-Aktie:

A0ETBQ



Ticker-Symbol MBB-Aktie:

MBB



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (06.03.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von Analysten Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue von der Privatbank Berenberg:Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) und erhöhen das Kursziel von 110 auf 122 EUR.Die mittelständische deutsche Holding habe 2017 laut vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 403 Mio. EUR (+18%), EBITDA von 38 Mio. EUR (+20%) und EPS von 2,06 EUR erzielt. Alle Zahlen lägen im Rahmen ihrer Erwartungen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Nettoliquidität sei von 22 Mio. auf 222 Mio. EUR gestiegen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen gesenkt.Gerhard Orgonas und Alexander O’Donoghue, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die BASF-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 122 EUR angehoben. (Analyse vom 06.03.2018)Börsenplätze MBB-Aktie: