ISIN MAN-Aktie:

DE0005937007



WKN MAN-Aktie:

593700



Ticker-Symbol MAN-Aktie:

MAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MAN-Aktie:

MAGOF



Kurzprofil MAN SE:



Die MAN Gruppe (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF) ist eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen Europas mit jährlich rund 14,3 Mrd. EUR Umsatz und weltweit etwa 55.900 Mitarbeitern. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und hält in allen Unternehmensbereichen führende Marktpositionen.



In ihren beiden Geschäftsfeldern Commercial Vehicles und Power Engineering verfolgt die MAN Gruppe die Ziele, profitabel international zu wachsen und den Unternehmenswert zu steigern. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind Kundenorientierung, Technologieführerschaft und die kontinuierliche Ausweitung des After Sales-Geschäfts.



Das Leitbild der MAN Gruppe bildet den Rahmen für das verantwortungsvolle, den Grundsätzen der Nachhaltigkeit verpflichtete Handeln aller MAN-Mitarbeiter. Die Unternehmenswerte zuverlässig, innovativ, dynamisch und offen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für MAN auf Produktmärkten, dem Kapitalmarkt, bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter und für die gesellschaftliche Akzeptanz aller unternehmerischen Aktivitäten.



MAN blickt auf eine mehr als 250 Jahre währende Unternehmensgeschichte zurück. (04.04.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - MAN-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Stammaktie des Lkw-Herstellers MAN SE (ISIN: DE0005937007, WKN: 593700, Ticker-Symbol: MAN, Nasdaq OTC-Symbol: MAGOF).Die Ergebnisgrößen für 2017 hätten sich auch mit Blick auf die Erholung der Nutzfahrzeugmärkte in Russland, Brasilien, China und Indien verbessert gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Zusammenarbeit mit dem Scania-Konzern, der wie MAN unter der Volkswagen Truck & Bus GmbH aufgehängt sei, scheine sich zu intensivieren, so dass gemeinsame Module entwickelt würden, um die Kosten zu senken. Diskussionen um Diesel & Turbo sowie Renk könnten in den nächsten Quartalen stärker werden, zumal der beherrschende Volkswagen-Konzern recht komplex sei. Dass Volkswagen MAN und Scania gebündelt an die Börse bringen könnte, erscheine Schwope wenig sinnvoll, da in der Zusammenarbeit der beiden Lkw-Hersteller noch zu wenig Fortschritte erzielt worden seien und Volkswagen recht hohe Abschläge bei einem Börsengang in Kauf nehmen müsste.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die MAN-Stammaktie mit einem unveränderten Kursziel von 90,29 Euro. Die "Garantiedividende" i.H.v. 3,07 Euro je Aktie, die aktuell zu einer Dividendenrendite von mehr als 3% führe, dürfte für viele Anleger interessant sein. (Analyse vom 04.04.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MAN-Aktie:95,00 EUR -0,11% (04.04.2018, 16:23)Tradegate-Aktienkurs MAN-Aktie:94,80 EUR -0,08% (04.04.2018, 12:34)