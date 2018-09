Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen die M1 Kliniken-Aktie auf die Watchlist. (Analyse vom 28.09.2018)



Kurzprofil M1 Kliniken AG:



Das strategische Ziel der M1 Kliniken-Gruppe (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist es, qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen anzubieten. Schönheitsprodukte, Schönheitsbehandlungen und -operationen unterliegen einer hohen Preissensibilität. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat festgestellt, dass die durchschnittlichen Marktpreise für Brustoperationen, Körperfett- und Faltenbehandlungen aus Kundensicht zu teuer sind. Das Angebot der M1 Kliniken-Gruppe orientiert sich deshalb an den Preisvorstellungen der Kunden. Durch das Angebot von höchster Qualität zum besten Preis wird die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen und -operationen weiter gesteigert und es werden neue Kundengruppen erschlossen.



Haar (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) unter die Lupe.Der Markt für Schönheitsbehandlungen sei ohne Zweifel ein Wachstumsmarkt. Vorstand Patrick Brenske wolle mit M1 Kliniken an dem Potenzial des Marktes teilhaben und in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Die M1-Gruppe biete im ästhetischen und chirurgischen Bereich Produkte und Dienstleistungen mit hohem Qualitätsstandard zu fairen Preisen an, die unter dem Preisniveau der Wettbewerber lägen. Mit der Marke M1 Med Beauty betreibe das Unternehmen ein deutschlandweites Netzwerk von Fachzentren für schönheitsmedizinische Behandlungen sowie in Berlin eine chirurgische Fachklinik. Der Bereich ästhetische Medizin umfasse aktuell 19 ambulante Fachzentren. Faltenbehandlung, Lippenvergrößerung, Face Contouring, Fettabsaugung, Schamlippenkorrektur und natürlich Brustvergrößerungen, die in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken seien.Selbst in konjunkturell etwas schwierigeren Zeiten dürfte das Geschäft nicht wirklich leiden. Brüste würden immer gehen. Das Unternehmen habe vor sechs Jahren das Geschäft mit "Botox to go" gestartet, der Schönheitsspritze für Zwischendurch. 2017 habe der Umsatz über 47 Mio. Euro betragen, ein Plus von 31% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern habe um 34% auf 7,4 Mio. Euro expandiert. Netto hätten 5,8 Mio. Euro in der Kasse oder 38 Cent je Aktie geklingelt. Der operative Cashflow sei mit über 2 Mio. Euro positiv gewesen. Der Erfolgskurs setze sich im Jahr 2018 fort. Die Einnahmen seien um 30% auf gut 29 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das EBT habe sich mit 4,3 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres eingependelt. Hintergrund dafür seien Investitionen ins Wachstum.Wie Brenske den Experten bei ihrem Treffen anlässlich der Prior-Konferenz in Frankfurt mitgeteilt habe, stünden die Zeichen im Gesamtjahr ebenfalls auf deutlichem Wachstumskurs. "Unser Ziel ist in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren sehr stark zu wachsen. Das steht für uns im Vordergrund." Die Erträge würden positiv bleiben. "In absoluten Zahlen werden wir auch den Ertrag weiter verbessern", ergänze Brenske. Der operative Cashflow solle ebenso positiv bleiben. Auf einen Free Cashflow müssten sich Aktionäre etwas gedulden.Per Ende des ersten Halbjahres 2018 habe die Firma einen Barbestand von fast 17 Mio. Euro gehortet. Bankschulden seien bei M1 Kliniken nahezu Fehlanzeige. Unter der Regie von B. Metzler seel. Sohn & Co. habe der Firmenchef jüngst eine Kapitalerhöhung platziert. Insgesamt seien 1 Mio. neue Aktien zum Preis von 15,30 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital habe sich auf 17,5 Mio. Aktien erhöht. Brutto seien über 15 Mio. Euro in die Firmenkasse geflossen, die sich somit auf mehr als 30 Mio. Euro erhöhe.Eine erste M1 Dental Klinik sei bereits in diesem Jahr eröffnet worden. Erste Behandlungen für ästhetische Zahnbehandlungen seien in der Berliner Schlossklinik des Unternehmens möglich. Brenske wolle mit der Marke "M1 Dental" deutschlandweit expandieren. Der deutsche Dentalmarkt werde auf sage und schreibe 30 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. Von Interesse für die Gruppe seien zudem Haarentfernung, Entfernung von Altersflecken, Tätowierungen und Hautwucherungen sowie auch die Haartransplantation.An der Börse werde das Unternehmen aktuell mit gut 270 Mio. Euro kapitalisiert. Ein Schnäppchen sei die Aktie natürlich nicht mehr. Größter Aktionär der Gesellschaft sei die MPH Health Care AG. Die Aktien von MPH seien ebenfalls notiert, sie würden sich mehrheitlich im Besitz der Familie Brenske befinden. Auch bei MPH agiere Brenske als Vorstand. Ein Verkauf von Aktien der M1 Kliniken aus dem Eigentum der MPH sei derzeit nicht geplant. Einzige Ausnahme: "Es entsteht eine große Nachfrage. Dann werden wir darüber nachdenken", so Brenske.Das Unternehmen gefalle den Experten sehr gut. M1 Kliniken sei auf Wachstum programmiert. Brenske habe einen vielversprechenden Markt identifiziert, den er über den Preis erobern könne und dadurch selbst saftige Gewinne erziele. Bei Schönheitsbehandlungen handle es sich um keinen Modetrend, der wieder abflache. Die Entwicklung sei nachhaltig und die Nachfrage steige weiter an. In zwei bis drei Jahren dürfte die Gesellschaft einen Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro einfahren. In nicht einmal drei Jahren habe sich die Aktie mehr als verdreifacht. Anfang 2016 sei das Papier zu Kursen von etwas mehr als 5 Euro zu haben gewesen. Die Experten hätten die Story schlichtweg verschlafen. Aktuell erscheine ihnen die Bewertung für neue Engagements dennoch ein wenig hoch.