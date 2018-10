Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil M1 Kliniken AG:



Das strategische Ziel der M1 Kliniken-Gruppe (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist es, qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen anzubieten. Schönheitsprodukte, Schönheitsbehandlungen und -operationen unterliegen einer hohen Preissensibilität. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat festgestellt, dass die durchschnittlichen Marktpreise für Brustoperationen, Körperfett- und Faltenbehandlungen aus Kundensicht zu teuer sind. Das Angebot der M1 Kliniken-Gruppe orientiert sich deshalb an den Preisvorstellungen der Kunden. Durch das Angebot von höchster Qualität zum besten Preis wird die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen und -operationen weiter gesteigert und es werden neue Kundengruppen erschlossen. (01.10.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12).Die M1 Kliniken-Gruppe betreibe medizinische Fachzentren für ästhetische und plastische Chirurgie an Standorten in bevölkerungsreichen Gebieten innerhalb Deutschlands. In diesem Bereich decke das Unternehmen ein hoch spezialisiertes Spektrum an schönheitsmedizinischen Behandlungen ab, die durch erfahrene Ärzte in höchster Qualität und zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen durchgeführt würden. Die Tochtergesellschaft M1 Aesthetics GmbH sei auf den Einkauf und die Distribution pharmazeutischer, medizinischer und medizintechnischer Produkte für die ästhetische Medizin, plastische Chirurgie und kosmetische Dermatologie spezialisiert.In den vergangenen Berichtsperioden habe die Gesellschaft sehr hohe Wachstumsraten erreichen können. Auch in den ersten sechs Monaten 2018 habe das Umsatzwachstum bei 30% auf 28,93 Mio. EUR gelegen und damit den positiven Wachstumstrend fortsetzen können. Wie auch schon in den Vorperioden sei die Basis für das starke Wachstum der Ausbau der Behandlungskapazitäten sowie die damit einhergehend gestiegenen Behandlungszahlen gewesen. Mit den beiden im ersten Halbjahr 2018 neu hinzugekommenen Standorten verfüge die Gesellschaft über 20 ambulante Fachzentren sowie einer Klinik in Berlin. Im zweiten Halbjahr sollten weitere Fachzentren eröffnet sowie in Essen ein zweiter Fachklinikstandort errichtet werden.Darüber hinaus plane die Gesellschaft den internationalen Roll-Out mit der Eröffnung eines Fachzentrums in Österreich. Bis zum Geschäftsjahr 2020 sehe Filker sogar eine Standortanzahl von 50 als realistisches Szenario. Neue Behandlungsfelder, wie etwa die Hinzunahme von Laserbehandlungen (Haarentfernung, Tattoo-Entfernung etc.) seien derzeit ebenfalls in der Vorbereitung und könnten künftig weitere Wachstumsimpulse beisteuern. Die Erschließung weiterer Umsatzströme befinde sich gemäß Unternehmensangaben derzeit in der Realisierung. So sei im ersten Quartal 2018 der Bereich ästhetische Zahnmedizin neu in das Dienstleistungsportfolio aufgenommen worden. Dieser Bereich sei interessant, da hier eine deutlich höhere Nachfrage vorherrsche, bei einer ähnlich hohen Preissensitivität der Kunden. Über die kommenden Geschäftsjahre sollten in Deutschland bis zu 10-15 Dental-Standorte aufgebaut werden.Darüber hinaus werde die Gesellschaft den Handelsbereich um die für das Handelssegment margenstärkeren Eigenmarken weiter forcieren. Diesbezüglich habe Anfang 2018 der Roll-Out des B2C-Geschäfts stattgefunden, im Rahmen dessen Pflegeprodukte unter dem Markennamen M1 Select (m1-select.de) online und in den Fachzentren vertrieben würden. Die Platzierung in den stationären Handel sei mittelfristig angedacht und solle hieraus neue Umsatzpotenziale erschließen. In seinem DCF-Modell habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 19,00 EUR ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,60 EUR vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, damit das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.09.2018)