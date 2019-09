Künftig solle auch der Handel mit eigenen Produkten unter der Marke M1 Select an Bedeutung gewinnen. Die derzeit über eigene Onlinekanäle sowie über das Kliniknetzwerk vertriebenen hochwertigen Kosmetikprodukte sollten sukzessive stärker für den Vertrieb im B2C-Bereich positioniert werden. Hier sollten beispielsweise durch die mittelfristig geplante Platzierung im stationären Handel neue Umsatzpotenziale erschlossen werden.



Die Analysten würden ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen gegenüber ihrer letzten Researchstudie (Studie vom 06.08.2019) unverändert beibehalten. Im jeweils erwarteten zweistelligen Umsatzwachstum seien die geplanten Standorterweiterungen, das ausgeweitete Behandlungsangebot sowie das Anlaufen des B2B-Geschäftes enthalten würden. Beim EBIT würden die Analysten weiterhin zunächst von einem nur unterproportionalen Anstieg ausgehen, was den Anlaufkosten für die neuen Kliniken geschuldet sei. Erst ab 2021 sollten wieder steigende EBIT-Margenniveaus erreicht werden.



Auf Grundlage der unveränderten Prognosen bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 21,30 EUR und vergeben somit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 04.09.2019)



Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 25 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an private Kunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de. (04.09.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12).Die M1 Kliniken AG habe in den ersten sechs Monaten 2019 insgesamt vier neue Fachzentren eröffnet, darunter in Dortmund und in Melbourne, als zweiten internationalen Standort (jeweils M1 Med Beauty) sowie für die M1 Dental zwei neue Zentren in Hamburg und in Frankfurt am Main. Darüber hinaus seien insgesamt neun bestehende Kliniken um das Laserbehandlungsangebot der Marke M1 Laser erweitert worden. Mittlerweile betreibe der M1-Konzern insgesamt 28 Fachzentren, nachdem zum Geschäftsjahresende 2018 die Anzahl noch bei 24 gelegen habe. Gemäß der kommunizierten Zielvorgabe des M1-Managements sollten bis zum Geschäftsjahresende 2020 insgesamt 50 Standorte betrieben werden, davon insgesamt 20 im Ausland. Bei dieser Zielvorgabe liege die Expansionsstrategie nach Ansicht der Analysten etwas hinter dem Plan, es seien aber für das zweite Halbjahr 2019 einige Neueröffnungen geplant.Die Umsatzerlöse seien analog dazu um 13,9% auf 32,93 Mio. EUR geklettert (VJ: 28,93 Mio. EUR), wobei dieser Anstieg ausschließlich auf ein Wachstum der margenstarken Behandlungsumsätze (+42,0% auf 20,3 Mio. EUR) zurückzuführen sei. Beim typischerweise von höheren Umsatzvolumina geprägten Handelssegment sei es hingegen zu einem Rückgang der Umsätze um 13,7% auf 12,6 Mio. EUR gekommen (VJ: 14,3 Mio. EUR).Der vergleichsweise starke Anstieg der margenstarken Behandlungserlöse finde sich in der deutlichen Verbesserung der Rohertragsmarge auf 52,8% (VJ: 37,3%) wieder, dem gleichzeitig besten Wert der vergangenen Berichtsperioden. Auch der um Bewertungserträge auf gehaltene Wertpapiere in Höhe von 1,36 Mio. EUR bereinigte Rohertrag sei deutlich überproportional um 48,4% auf 16,02 Mio. EUR (VJ: 10,80 Mio. EUR) angestiegen.Dass die M1 Kliniken AG beim um Bewertungseffekte bereinigten EBIT nicht am starken Rohertragsanstieg partizipiert habe, liege nach dem Verständnis der Analysten in erster Linie an den noch vorherrschenden Anlaufeffekten der neuen Fachzentren begründet. Typischerweise würden diese in den ersten Monaten vergleichsweise geringe Umsatzbeiträge leisten, denen jedoch die vollen Kosten gegenüberstünden. Folglich habe sich das bereinigte EBIT auf 3,28 Mio. EUR gemindert (VJ: 3,46 Mio. EUR). Auf Kostenebene werde dabei insbesondere bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein deutlicher Anstieg auf 5,78 Mio. EUR (VJ: 2,80 Mio. EUR) sichtbar, was auf unter anderem auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Standortausbau zurückzuführen sei. Unter Einbezug der Bewertungserträge auf börsennotierte Wertpapiere habe die M1 Kliniken AG ein deutlich über dem Vorjahr liegendes EBIT von 4,64 Mio. EUR (VJ: 3,46 Mio. EUR) erzielt.Die Aktivseite der M1-Bilanz sei weiterhin von den liquiden Mittel und den Wertpapieren börsennotierter Unternehmen in Höhe von insgesamt 38,16 Mio. EUR (31.12.18: 37,16 Mio. EUR) geprägt. In den ersten sechs Monaten 2019 habe das Management weitere Liquidität in Wertpapiere umgeschichtet, was einen starken Rückgang des Investitionscashflows nach sich gezogen habe. Grundsätzlich halte sich aber der Investitionsbedarf für das operative Geschäft in Grenzen und beschränke sich in der Regel auf der Ausstattung der Fachzentren sowie auf die notwendigen Behandlungsgeräte. Je Standort liege das Investitionsvolumen in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.Die ersten sechs Monate 2019 würden sich in die bisherige von einem anhaltenden Wachstum geprägte Geschäftsentwicklung der M1 Kliniken AG einreihen. Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 13,9% auf 32,93 Mio. EUR sei zwar eine gute Basis für das Erreichen der 2019er Umsatzprognosen der Analysten (81,75 Mio. EUR; +25,3%) gelegt worden, im zweiten Halbjahr 2019 müsse aber noch ein deutlicher Ausbau der Umsatzerlöse erreicht werden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass insbesondere die in 2019 neu hinzugekommenen vier Behandlungszentren erst im zweiten Halbjahr nennenswerte Umsatzbeiträge leisten würden. Darüber hinaus befänden sich derzeit weitere Behandlungszentren in der Eröffnungsphase, woraus sich ebenfalls positive Impulse für die Konzern-Umsätze ergeben dürften. Parallel zu den Neueröffnungen plane die Gesellschaft zudem die Behandlungskapazitäten der bestehenden Standorte auszuweiten, was vergleichsweise zeitnah umgesetzt werden könne. Schließlich sollten die in der Regel deutlich volumenstärkeren Handelsumsätze in der zweiten Jahreshälfte zulegen.Grundsätzlich sei die Mittelfristplanung der Gesellschaft, wonach für das Beauty-Segment bis Ende 2020 die Anzahl der betriebenen Fachzentren auf 50 ansteigen solle (davon 20 im Ausland) weiterhin gültig. Zusätzlich zur Ausweitung des Kliniknetzwerkes im Beauty-Bereich sollten neue Behandlungsangebote wie der Bereich der Laser-Behandlungen (M1 Laser) sowie der ästhetischen Zahnmedizin (M1 Dental) zunehmend adressiert werden. Während die Einbindung von M1 Laser im bestehenden Kliniknetzwerk umstandslos erfolgen könne, erde M1 Dental an jeweils eigenen Klinikstandorten betrieben.