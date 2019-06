Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (05.06.2019/ac/a/a)





Das Papier des Seltenen-Erden-Produzenten sei aktuell sicherlich einer der heißesten Titel auf dem Kurszettel. Die Lynas-Aktie schwanke täglich zwischen 5 und 10%. Spätestens seit China angekündigt habe, die Exporte Seltener Erden zu reduzieren, würden die Preise für die von der Hightech-Industrie begehrten Rohstoffe deutlich steigen. Da Lynas der größte Seltene-Erden-Produzent außerhalb Chinas sei, profitiere natürlich die Aktie davon.Auch wenn der Aktienkurs von Lynas kurzfristig stark von politischen Entscheidungen abhänge, seien die mittelfristigen Perspektiven für das australische Unternehmen gut. Lynas sei der bestimmende Player außerhalb Chinas. Dazu gebe es nach wie vor ein Übernahmeangebot von Wesfarmer bei 2,25 AUD (Australischer Dollar). Risikobewusste Anleger könnten Kursschwächen zum Aufbau einer kleinen, hochspekulativen Position nutzen, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)