Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (12.02.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lyft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) charttechnisch unter die Lupe.Technisch motivierte Anleger sollten derzeit einen genauen Blick auf die Lyft-Aktie werfen. Nach einem holprigen Börsendebut sei dem Papier in den letzten Monaten eine Stabilisierung gelungen - inklusive eines Bruchs des Abwärtstrends seit April vergangenen Jahres. Dank des jüngsten Aufwärtsgaps (50,04 USD zu 50,33 USD) gelte die untere Umkehr mittlerweile als abgeschlossen. Die zuvor beschriebene Kurslücke, der Spurt über ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (49,01/49,23 USD) sowie die jüngst anziehenden Umsätze würden der Bodenbildung zusätzlichen Nachdruck verleihen. Aus der Höhe der Trendwendeformation ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 12 USD, so dass Notierungen jenseits der 60 USD-Marke perspektivisch realistisch würden. Die nächste wichtige horizontale Barriere warte sogar erst in Form verschiedener alter Hoch- und Tiefpunkte bei rund 66 USD. Um die diskutierte Bodenbildung nicht zu negieren, gelte es in Zukunft nicht mehr unter das Dezemberhoch bei 49,31 USD zurückzufallen. Ein enger Stop-Loss auf dieser Basis sichere gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)