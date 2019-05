Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) unter die Lupe.Der Börsengang von Lyft werde zu einem Debakel für Aktionäre der ersten Stunde. Nach den ersten Quartalszahlen an der Börse sei die Aktie gestern knapp elf Prozent gefallen. Die schwache Performance habe verheerende Folgen für den anstehenden Börsengang des Konkurrenten Uber - wie Insider jetzt berichten würden.Für die Aktie des Fahrdienstleisters Lyft gehe es im Eiltempo bergab. Den Ausgabepreis von 72 Dollar habe die Aktie in den vergangenen vier Wochen nicht mehr wiedergesehen. Wer damals gekauft habe, sitze heute auf einem Verlust von 27 Prozent.Auch die Q1-Zahlen würden keine Besserung bringen. Der Uber-Rivale habe zwar die Markterwartungen übertroffen: Der Erlös von 775 Millionen Dollar sei fast doppelt so hoch gewesen wie im Vorjahresquartal.Der Verlust sei jedoch wegen der Kosten im Zuge des Börsengangs auf 1,1 Milliarden Dollar angestiegen und auch die Prognose für Q1 habe enttäuscht. Das Umsatzwachstum solle dann nur noch 60 Prozent betragen. Gleichzeitig solle dieses Jahr das verlustreichste der Unternehmensgeschichte werden - unter anderem weil massiv in Service-Stationen sowie neues Geschäft mit elektrischen Fahrrädern und Tretrollern investiert werde.Das Unternehmen dürfte seine Papiere in der Mitte der Preisspanne von 44 bis 50 Dollar oder vielleicht sogar unterhalb der 47 Dollar bei Investoren losschlagen, hätten Wall Street Journal und CNBC am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet. Damit wäre Uber sogar billiger bewertet als die zuletzt berichteten 90 Milliarden Dollar.Dabei habe Uber bei der Festlegung der Preisspanne bereits Vorsicht walten lassen. Im vergangenen Jahr hätten Banken, die mit der Vorbereitung des Börsengangs hätten betraut werden wollen, Uber eine Gesamtbewertung von bis zu 120 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Der größte Börsengang seit Alibaba bleibt spannend, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)