Frankfurt-Aktienkurs Lyft-Aktie:

63,86 Euro -3,88% (08.04.2019, 17:26)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

63,92 Euro -3,52% (08.04.2019, 18:20)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 71,82 -3,54% (08.04.2019, 18:31)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse des Analysten Jairam Nathan von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse spricht Jairam Nathan, Analyst von Daiwa Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Daiwa Capital Markets rechnen damit, dass Lyft Inc. starkes Wachstumspotenzial zur Entfaltung bringen könne.Allerdings müsse zunächst mit steigenden Verlusten gerechnet werden. Bis Ende 2022 könnte der Break even erreicht werden.Analyst Jairam Nathan veranschlagt ein Kursziel für die Lyft-Aktie von 80,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: