Ursprünglich habe Lyft in Zusammenarbeit mit den Emissionsbanken einen Ausgabepreis von 62 bis 68 Dollar geplant. Die Banker hätten aufgrund der hohen Nachfrage die Preisspanne jedoch am Mittwoch auf 70 bis 72 Dollar erhöht. Damit könnte der Fahrdienstleister mit der Ausgabe von 31 Millionen Aktien bis zu 2,2 Milliarden Dollar erlösen. Die Bewertung läge dann bei bis zu 24,7 Milliarden Dollar.



Ebenfalls nicht ausgeschlossen sei, dass der Börsengang auf ein noch größeres Volumen aufgestockt werde. Der Börsenexperte Jim Cramer von CNBC halte eine erneute Erhöhung des Ausgabepreises für möglich. Heute werde der Preis ermittelt, am Freitag gehe es an die NASDAQ.



Zudem sehe Cramer eine Korrelation zwischen der schwachen NASDAQ-Performance und dem bevorstehenden Lyft-IPO. Institutionelle Anleger würden Wachstumsaktien aus dem Tech-Sektor verkaufen, um Mittel für einen "der größten Deals des Jahres" freizuschaufeln, so Cramer. "Am Ende ist der Aktienmarkt wie jeder andere Markt - er wird kontrolliert von Angebot und Nachfrage", habe der Börsenexperte in seiner CNBC-Sendung gesagt. (Analyse vom 28.03.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lyft-Aktie (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38) unter die Lupe.Morgen sei es soweit - eine der heißesten Tech-Firmen komme an die Börse. Die Aktien seien bereits zwei Tage nach dem Start der Roadshow überzeichnet gewesen und die Emissionsbanken hätten am Mittwoch den Ausgabepreis erhöht. Heute werde der Preis endgültig festgelegt und es könnte noch eine Erhöhung stattfinden.