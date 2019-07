München-Aktienkurs Lyft-Aktie:

56,86 Euro +2,80% (15.07.2019, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

56,03 Euro -1,77% (15.07.2019, 08:01)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 64,16 -0,14% (15.07.2019, 15:34)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (15.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Justin Patterson von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse bringt Justin Patterson, Analyst von Raymond James, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) weiterhin die Annahme einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Der Quartalsbericht von Lyft Inc. dürfte drei positive Signale mit sich bringen. Die Trends im Fahrdienstvermittlungsmarkt dürften robust bleiben. Zudem erhoffe man sich erste Erfolge mit Fahrrädern und Scootern. Außerdem wäre es schön zu sehen, wenn Lyft Preisdisziplin zeigen könnte.Die Umsätze dürften gegenüber dem Vorjahr um mindestens 60% auf 810 Mio. USD gestiegen sein, so die Einschätzung des Analysten Justin Patterson. Eine Umsatzplanung für Q3 von rund 847 Mio. USD sollte Anleger beruhigen können.Der Aktienkurs dürfte von positiven Prognoserevisionen sowie größerer Zuversicht in das Marktpotenzial angetrieben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lyft-Aktie: