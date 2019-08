Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:

58,50 Euro +4,32% (08.08.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

55,12 Euro +2,49% (08.08.2019, 15:52)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 61,65 +2,26% (08.08.2019, 15:54)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (08.08.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse rechnet Daniel Ives, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Q2-Bericht von Lyft Inc. würden sich viele Indikatoren finden lassen auf die zuvor gehofft worden sei, um die Investmentstory positiver zu beurteilen.Die Anzahl aktiver Fahrer sei höher gewesen als angenommen. Dies gelte ebenso für die Einnahmen pro Fahrer. Hinsichtlich des Erreichens der Profitabilität sei Lyft ein großer Schritt nach vorne gelungen. Viele Marktteilnehmer dürften nun mehr Vertrauen fassen, so der Analyst Daniel Ives.In ihrer Lyft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel von "neutral" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 67,00 auf 75,00 USD an.Börsenplätze Lyft-Aktie: