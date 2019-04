Stuttgart-Aktienkurs Lyft-Aktie:

61,57 Euro -1,69% (02.04.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

62,61 Euro +1,56% (02.04.2019, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 68,86 -0,22% (02.04.2019, 15:48)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (02.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Daniel Ives, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) seine Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Wedbush Securities zeigen sich hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Lyft Inc. optimistisch. Das Unternehmen sei in dem riesigen Markt für Fahrdienste die Nummer 2. Der Weg hin zur Profitabilität bleibe aber vage. Bislang gebe es keine Vergleichswerte was die Bewertung zu einem unsicheren Unterfangen mache.Der Aktienkurs sei von seinen Höchstständen wieder zurückgekommen. Investoren sollten auf diese Beobachtung aber nicht überzogen reagieren. Analyst Daniel Ives geht davon aus, dass Anleger geduldig bleiben würden solange die Kernwachstumstreiber intakt seien und Lyft in den kommenden Quartalen robuste Ergebnisse präsentieren werde.In ihrer Lyft-Aktienanalyse halten die Analysten von Wedbush Securities am "neutral"-Rating sowie am Kursziel von 80,00 USD fest.Börsenplätze Lyft-Aktie: