Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Lundin Mining-Aktie:

14,85 CAD +0,41% (23.04.2021, 22:00)



ISIN Lundin Mining-Aktie:

CA5503721063



WKN Lundin Mining-Aktie:

A0B7XJ



Ticker-Symbol Deutschland Lundin Mining-Aktie:

GXD



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Lundin Mining-Aktie:

LUN



NASDAQ OTC-Symbol Lundin Mining-Aktie:

LUNMF



Kurzprofil Lundin Mining Corporation:



Lundin Mining Corporation (ISIN: CA5503721063, WKN: A0B7XJ, Ticker-Symbol: GXD, Toronto Stock Exchange-Symbol: LUN, NASDAQ OTC-Symbol: LUNMF) ist ein kanadisches Unternehmen, das Minen in Schweden, den USA, Chile und Brasilien besitzt und betreibt, die unedle Metalle wie Kupfer, Zink und Nickel produzieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto wurde von Adolf Lundin gegründet und von Lukas Lundin betrieben. (26.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lundin Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Lundin Mining Corporation (ISIN: CA5503721063, WKN: A0B7XJ, Ticker-Symbol: GXD, Toronto Stock Exchange-Symbol: LUN, NASDAQ OTC-Symbol: LUNMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kupferpreise seien auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen. Die Preise für Eisenerz lägen auf dem höchsten Stand seit 2013. Für die Lundin Mining-Aktie sei das Allzeithoch in Reichweite. Es sei also durchaus spannend. Man muss sich die Lundin Mining-Aktie heute auf die Watchlist legen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Lundin Mining-Aktie:10,32 EUR +4,98% (26.04.2021, 13:45)