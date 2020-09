Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,78 EUR +4,35% (23.09.2020, 11:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,822 EUR +5,05% (23.09.2020, 10:54)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Da sich das Umfeld für den (Passagier)-Luftverkehr wieder stärker eingetrübt habe (Stichwort: zweite Covid-19-Welle) und die Branchenerholung wahrscheinlich noch länger dauern werde (Niveau von 2019 erst 2025 (bisher: 2023)), als bisher unterstellt, habe die Lufthansa ein verschärftes, drittes Restrukturierungsprogramm angekündigt. Die Flugzeugflotte solle nun um 150 (bisher: 100) Stück reduziert werden. Eine neue Zahl zum rechnerischen Personalüberhang (bisher: 22.000 Vollzeitstellen) sei nicht genannt worden. Die bereits angekündigten Wertberichtigungen für das Q3 2020 infolge der Verkleinerung der Flugzeugflotte seien nun beziffert worden (bis zu 1,1 (bisherige Analystenerwartung: 1,0) Mrd. Euro).Mit dem verschärften Restrukturierungspaket wolle die Lufthansa den monatlichen operativen Mittelabfluss von rund 500 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro reduzieren. Es bestehe den Management-Angaben zufolge nach wie vor das Ziel, im Jahresverlauf 2021 wieder einen positiven operativen Cashflow zu erwirtschaften. Das sei nach Meinung des Analysten auch eine Notwendigkeit, denn selbst bei "nur noch" 400 Mio. Euro monatlichen Mittelabfluss wäre die staatliche Hilfe (9 Mrd. Euro) in weniger als zwei Jahren aufgebraucht. Je stärker die Inanspruchnahme/der "Verbrauch" der Staatshilfe ausfalle, umso länger dauere auch deren Rückzahlung, was "hintenheraus" deutlich teurer werde. Die Wahrscheinlichkeit von Notverkäufen des "Tafelsilbers" sei nach Erachten des Analysten gestiegen. Diermeier habe seine Prognosen nochmals gekappt (u.a. EPS 2020e: -11,16 (alt: -10,66) Euro; EPS 2021e: -0,77 (alt: -0,35) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Lufthansa-Aktie neu mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 8,30 Euro auf 6,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 23.09.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: