Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,03 EUR -0,99% (30.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,085 EUR -0,46% (30.01.2020, 18:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktien der Lufthansa hätten am Donnerstag infolge der Coronavirus-Sorgen erneut nachgegeben. Die Papiere hätten 0,9 Prozent auf 14,04 Euro verloren. Zwischenzeitlich sei das Minus sogar noch deutlich höher ausgefallen. Am Markt sehe man die Lufthansa wegen ihrer zahlreichen Flugverbindungen nach China als besonders belastet an vom Ausbruch der Lungenkrankheit. Bereits am Vortag habe der Konzern seine Flugverbindungen nach China bis zum 9. Februar eingestellt. Laut einem Händler sei dies negativ, weil im Lufthansa-Konzern 54 wöchentliche Flüge davon betroffen seien.Entwarnung scheine es zumindest erst einmal von der Streikfront zu geben. Die Kabinengewerkschaft Ufo habe Medienberichte dementiert, dass sie erneut Streiks bei Lufthansa vorbereite. Da sei nichts dran, habe Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies am Donnerstag in Frankfurt gesagt. Zum Fortgang der Verhandlungen mit der Lufthansa über eine Schlichtungsvereinbarung habe er allerdings keine Details nennen wollen. Zuvor hätten Medien unter Berufung auf Konzernkreise von einem Scheitern der Gespräche berichtet.Mittlerweile sei nun viel Negatives im Kurs der Lufthansa eingepreist. Nach Ansicht der Experten von Berenberg sei gerade jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um beim Blue Chip einzusteigen. So sei der DAX-Titel zuletzt von "hold" auf "buy" hochgestuft worden. Das Kursziel sei von 17,00 auf 18,00 Euro angehoben worden. Analyst Adrian Yanoshik habe erklärt, die negative Stimmung dürfte sich ihrem Tiefpunkt nähern. Er gehe davon aus, dass sich die Gewinnentwicklung beim deutschen Marktführer im zweiten Halbjahr verbessern werde.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link