20,5101 EUR +2,09% (16.11.2018, 09:24)



20,65 EUR +2,03% (16.11.2018, 09:39)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Jahr 2018 werde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht in das erfreulichste Jahr der Geschichte des DAX-Titels eingehen. Dazu passe auch das jüngste Kapitel: Kurz nachdem dem Papier der Kranich-Airline der Sprung über zwei Hürden geglückt sei, habe es erneut eine negative Meldung gegeben.So hätten sich die Lufthansa-Tochter Eurowings und Verdi nicht auf ein neues Tarifangebot für das Kabinenpersonal einigen können. Die Gewerkschaft drohe jetzt sogar mit einem Streik. Dies und die anhaltend trübe Stimmung an den Märkten habe auf die Lufthansa-Aktie im gestrigen Handel deutlich gedrückt. Das Papier der Fluggesellschaft sei unter das Ausbruchsniveau bei 20,41 Euro gefallen. Auch die 20,00-Euro-Marke sei zwischenzeitlich unterschritten worden, habe aber relativ rasch wieder zurückerobert werden können.Für die kommenden Tage und Wochen wäre es nun wünschenswert, dass die Lufthansa-Aktie nicht nachhaltig unter die 20,00-Euro-Marke rutsche. Denn dann könnte es zu einem erneuten Test des Jahrestiefs bei 17,04 Euro kommen.Investoren können bei der Lufthansa-Aktie zugreifen, der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link